Champions Cup : les clubs français l'emportent face aux Anglais

Les personnes frustrées de ne pas avoir vu un France-Angleterre lors de la dernière Coupe du monde de rugby se sont rattrapées avec le début de la Champions Cup. Le calendrier avait réservé cinq duels entre clubs français et anglais ce week-end. Les clubs du Top 14 ont pris le dessus sur les équipes british. Ce court succès 3-2, uniquement symbolique, a été offert par le Racing 92 ce dimanche.En délicatesse dans le Championnat de France, les Ciel et Blanc se sont donné une bouffée d'air lors du choc face aux tenants du titre, les Saracens (30-10). Toutefois, les Sarries ne vivent pas une période faste. En effet, le club anglais a composé sans plusieurs internationaux, revenant du Mondial, et est perturbé par une lourde sanction dans le championnat anglais pour avoir enfreint des règles financières. Néanmoins, la performance des Franciliens n'est pas à négliger. Ils ont décroché le point de bonus offensif, leur permettant de prendre la tête de leur groupe. nullFT ' null Racing v SaracensVICTOIRE !!!! Magnifique coup d'envoi de @ChampionsCup_FR pour nos Ciel et Blanc !!! Racing 30-10 Saracens #R92vSA #RacingFamilyF pic.twitter.com/kjSv4wG3Ng-- Racing 92 (@racing92) November 17, 2019 Pour les autres équipes françaises, la confrontation avait bien débuté avec Toulouse. Revigoré avec la rentrée des mondialistes (Ntamack Médard, Huget...), le Stade s'est imposé sur la pelouse de Gloucester vendredi (25-20). Les Toulousains ont réalisé une grosse seconde période pour effacer leur retard et l'emporter. Toulouse est premier de sa poule.Clermont très facile, Lyon et La Rochelle éteintsLa grosse performance est à attribuer à Clermont. Absent de la dernière Champions Cup, l'ASM est revenue en trombe en écrasant les Harlequins (53-21). Là encore, les internationaux revenus ont fait du bien aux Jaunards qui ont planté sept essais, notamment deux pour Alivereti Raka. Forcément, la première place du groupe leur revient.En ...