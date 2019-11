Champions Cup : débuts manqués pour La Rochelle, Clermont déroule

Après l'entrée en lice réussie du Stade toulousain vendredi dans la Champions Cup, Clermont a connu pareille saveur ce samedi. L'ASM s'est amusé contre les Harlequins, contrairement à La Rochelle. Les Maritimes, de retour dans la grande compétition continentale après une saison en Challenge européen, ont sombré face à Exeter (12-31). En attendant les débuts du Racing 92 dimanche aux Saracens.Clermont - Harlequins : 21-53La meilleure réponse possible après la claque reçue face à Toulouse, il y a une semaine en Top 14 (34-8). L'ASM a débuté l'exercice européen par un carton sur sa pelouse face aux Harlequins. Les Jaunards, bien en jambes, ont vite pris le large en menant 22-0 après 25 minutes. Au final, les Auvergnats ont planté sept essais, ce qui leur offre le point du bonus offensif. Peceli Yato et Aliverati Raka ont tous deux marqué un doublé. Clermont se hisse ainsi en tête de son groupe après la première journée. #ChampionsCup Morgan Parra: "On voulait surtout bien démarrer et bien démarrer cette compétition."#RugbyPack pic.twitter.com/FE15WBA13S-- beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 16, 2019 La Rochelle - Exeter : 12-31« C'est une déception et une frustration », a confessé Jono Gibbes. L'entraîneur du Stade Rochelais n'a pas réussi à trouver la bonne formule pour entamer l'aventure en Champions Cup avec une victoire. Face au club anglais d'Exeter, les Jaune et noir ont pourtant eu plusieurs opportunités d'aligner des points.Mais ils ont fait preuve d'un manque de réalisme, au contraire des Chiefs, qui ont inscrit quatre essais. Ballons échappés, mauvaise lecture de jeu, les Rochelais ont été trop imprécis pour espérer exister face à Exeter. « Nous devons tirer des leçons de cette défaite, a déclaré Gibbes. Il faut comprendre ce qui n'a pas été pour revenir fort à Sale la semaine prochaine. Nous avons perdu des points contre Exeter, il faudra aller en chercher à Sale. ...