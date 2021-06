Championne ma soeur !

Après quatorze ans d'un règne lyonnais interrompu, la couronne de championne de France a enfin changé de main hier sur la pelouse du stade Jean Bouin à Paris. Une ultime victoire face à Dijon lors de la dernière journée de championnat et le PSG a été sacré pour la première fois de son histoire. Récit d'une soirée XXL.

Roland Garros en prend plein les oreilles

Il y a des soirées qui restent gravées pour l'éternité. Des moments irrésistibles pendant lesquels le temps s'arrête car happé par la vague de bonheur qui envahit le corps humain. Hier soir au Stade Jean-Bouin à Paris, les joueuses du PSG ont vécu l'une d'entre elles. Irréprochables jusqu'à la dernière étape de la saison, elles ont écrit l'histoire. La leur d'abord, en glanant ce titre de championne de France, le premier en cinquante ans d'existence de la section féminine. Et puis aussi celle du football français. Car les joueuses du PSG ont fait tomber l'OL, un monument hexagonal qui régnait sans partage depuis 2007. Quatorze années pendant lesquelles les Parisiennes ont grappillé leur retard petit à petit, tout en se mangeant souvent la porte, avant de casser la baraque et de devenir en ce 4 juin 2021 les nouvelles reines de France.Avant même le match, la bande à Katoto avait reçu une arrivée à la hauteur de son statut. À l'appel du Collectif Ultras Paris, une grosse centaine de joyeux lurons s'est donné rendez-vous pour accueillir en bonne et due forme ses nouvelles stars, les seules capables d'être encore sacrées championnes de France après l'échec des hommes cette saison., fanfaronne déjà Maxime, 27 ans, attablé avec ses potes aux Deux Stades, le repère des supporters parisiens. De l'autre côté de la rue, aux abords du stade Jean Bouin, Stéphanie et sa nièce, Carla, ont fait spécialement le déplacement depuis Melun. Comme pour beaucoup ici, il n'y aura pas de grosse fête d'après-match, couvre-feu oblige. Maillots sur le dos, les deux habituées du Parc des Princes se mettent néanmoins dans le bain :, pronostique l'ainé,, lui rétorque celle qui a chopé le virus PSG de sa tante. L'ambiance est décontractée, à l'exception de ce coup de chaud vers 18h30 quand un abruti ose défier les ultras maillot du Barça sur le dos. Ni une, ni deux, le mec se fait courser provoquant une mini pagaille alors que le CUP avait tenté de mettre de l'ordre pour