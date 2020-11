Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Championnats européens : un point c'est tout Reuters • 06/11/2020 à 22:58









Championnats européens : un point c'est tout par Pierre Sarniguet (iDalgo) En ce vendredi soir, personne n'a réussi à prendre l'avantage sur son adversaire. En Allemagne, le Werder Brême et Cologne se sont quittés sur un match nul 1/1. Ce résultat signe un quatrième match nul consécutif pour le Werder tandis que Cologne peut se satisfaire de ce point acquis à l'extérieur même si le club est toujours à la recherche de son premier succès cette saison en sept journées. En Serie A, le surprenant dauphin du leader Milan, Sassuolo n'a pas pu faire mieux que 0/0 sur sa pelouse face l'Udinese stoppant quelque peu la belle série du club d'Emilie-Romagne. Les visiteurs peuvent eux comptabiliser un bon point inespéré dans ce début de saison compliqué (une victoire en sept journée pour cinq défaites). Enfin, en Espagne, Elche et le Cetla Vigo se sont eux aussi quittés avec un partage des points. Score final 1/1 pour un septième match consécutif sans succès pour le Cetla Vigo.

