Championnats européens : au fait, où en étions-nous ?

Comme Noël, la Coupe du monde est désormais derrière nous. Place donc au retour des grands championnats européens, après une trêve inédite de plus d'un mois marquée par un Mondial haletant qui nous a fait oublier à quel point la saison en cours était palpitante. Petite piqûre de rappel.

Ligue 1 : joli peloton groupé derrière l'échappée

Premier League : les Gunners suffisamment armés ?

Au revoir le Mondial et ses stars, revoilà la bien-nommée Ligue des talents. Le championnat du siècle reprend ses droits après déjà quinze journées disputées, et autant d'enseignements. Certes, le PSG paraît déjà lancé vers une onzième couronne (record absolu). Mais les cinq points d'avance des Parisiens pourraient fondre, si le vestiaire s'enflamme après ce Mondial forcément frustrant pour beaucoup. D'autant que dans le rétro du PSG, les écuries en forme sont nombreuses. On se languit ainsi du retour du RC Lens de Franck Haise, solide dauphin, et de celui du Stade rennais tellement reluisant de Bruno Genesio qui complète le podium. À son pied, on retrouve un trio tout aussi alléchant : Marseille, Lorient et Monaco. Sans compter le séduisant LOSC de Fonseca, l'OL malade de Blanc et la lutte pour le maintien qui s'anime. Pour résumer, on repart dans un championnat avec dix équipes qui jouent l'Europe (et autant leur survie) avec des coachs tournés vers l'offensive. Que demander de plus ?Avec cinq points d'avance sur le City de son mentor, Mikel Arteta aborde le Boxing Day tout sourire. Après avoir ramené lesen Europe, l'ancien adjoint de Pep Guardiola les a installés cette saison sur le toit de la Premier League au nez et à la barbe demenés par le bionique Haaland . Mais Arsenal n'est pas la seule surprise de ce début de saison, outre-Manche. Les nouveaux riches de Newcastle, qui construisent patiemment leur projet, cartonnent depuis l'été par exemple et font de solides troisièmes. Lava-t-elle durer ? Si oui, la bagarre entre United, Liverpool, Chelsea et Tottenham pour le dernier strapontin en C1 s'annonce juteuse. Tout comme celle pour le maintien où Nottingham, malgré son mercato record, coule doucement aux côtés de deux valeurs sûres des dernières saisons : Wolverhampton et… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com