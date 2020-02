Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Championnats du Monde : Roeiseland triomphe au sprint Reuters • 14/02/2020 à 16:30









Championnats du Monde : Roeiseland triomphe au sprint par Samuel Martin (iDalgo) Le vent aura fait des dégâts. Dans des conditions dantesques qui ont entraîné de nombreuses fautes sur le pas de tir, Marte Roeiseland est sacrée pour la première fois en individuel lors du sprint des championnats du monde à Antholz-Anterselva. Elle devance deux outsiders, Susan Dunklee (35 ans) et Lucie Charvatova (premier podium en carrière). La course aura été plus compliquée pour les favorites à l'image de Tiril Eckhoff auteure de 6 fautes (59e +2'08) qui cède sa première place au classement général à Dorothea Wierer (7e +0'39). Même constat pour les Françaises en lice cet après-midi. La première tricolore au classement est Célia Aymonier (15e +50'), elle est suivie cinq places plus loin par Anaïs Besond (21e +1'00). Justine Braisaz (32e +1'22) et Julia Simon (41e +1'35) terminent elles un peu plus loin. La frustation est telle pour les Tricolores puisqu'elles ont dominé l'épreuve sur les skis (3e et 4e temps pour Justine Braisza et Celia Aymonier), la différence se sera donc faite derrière la carabine. Prochaine étape dimanche pour la poursuite (13h).

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.