Championnats du monde de VTT : la France sur un nuage par Pierre Sarniguet (iDalgo) Les médailles d'or pleuvent pour la délégation française ! En début d'après-midi, la jeune Loana Lecomte a remporté l'or sur la course réservée aux espoirs. Ensuite, c'est Pauline Ferrand-Prévôt qui a conservé son titre en s'imposant au terme d'une course dominée du début à la fin. Avec près de trois minutes d'avance (un écart monstrueux à ce niveau), la française a ajouté une nouvelle ligne à son palmarès déjà bien fourni. Ensuite, Jordan Sarrou s'est imposé sur la course masculine avec 45 secondes de marge sur son poursuivant. Titouan Carod a lui pris la troisième place sur un circuit rendu très difficile par la boue. Enfin, la délégation française peut ajouter un nouveau titre avec le relais mixte. La France a donc survolé ces championnats du monde de VTT à Leogang en Autriche dans une saison perturbée par la covid-19.

