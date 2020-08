Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Championnats d'Europe : le relais mixte rempoté par l'Allemagne Reuters • 28/08/2020 à 17:43









Championnats d'Europe : le relais mixte rempoté par l'Allemagne par Pierre Sarniguet (iDalgo) Lancé en 2019, le relais mixte est une épreuve au cours de laquelle trois femmes et trois hommes roulent par équipe sur un contre-la-montre. A Plouay, l'épreuve a été remportée cette année par l'Allemagne dont les locomotives Lisa Klein et Lisa Brennauer ont su rouler le plus rapidement sur le parcours de 56 kilomètres. La délégation allemande a devancé la Suisse et l'Italie. La France termine elle en quatrième position et termine ces championnats d'Europe avec un bilan satisfaisant de trois médailles.

