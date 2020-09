Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Championnat du monde de contre-la-montre : Ganna écrase la concurrence Reuters • 25/09/2020 à 16:51









Championnat du monde de contre-la-montre : Ganna écrase la concurrence par Pierre Sarniguet (iDalgo) A 24 ans, Filippo Ganna n'a laissé aucune chance à ses adversaires sur le contre-la-montre du mondial organisé sur ses terres, à Imola en Italie. A 53 km/h de moyenne, le coureur de l'équipe Ineos sur le reste de l'année a écrasé ce championnat du monde ne laissant que des miettes à ses concurrents. Cité parmi les favoris du jour, ce grand gabarit (1 mètre 93) a exploité toute sa puissance et ses qualités de rouleur qu'il développe sur la piste (avec un très beau palmarès par ailleurs) lui ont permis de s'imposer largement devant la révélation de cette saison, le belge Wout Van Aert et Stefan Küng. Le tenant du titre, Rohan Dennis, équipier de Ganna chez Ineos, n'a pas pu faire mieux que 5e sur un circuit tout plat et long de 31 kilomètres. Chez les français, Rémi Cavagna s'est classé à une honorable 7e place mais à plus de 45 secondes du vainqueur du jour. Prochain rendez-vous dans ces mondiaux demain avec le course féminine et dimanche pour la course masculine.

