Championnat des nations : les Bleus dévorent les Pumas et retrouveront les Boks en finale

Le demi de mêlée du XV de France Antoine Dupont attaque la défense argentine en Championnat des natkons le 21 novembre 2026 au Stade de France à Saint-Denis ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Le XV de France a balayé l'Argentine 45-17 samedi soir au Stade de France, validant son billet pour la finale du Championnat des nations, où il retrouvera l'Afrique du sud double championne du monde le 29 novembre à Twickenham.

Les Bleus, qui ont passé aux Pumas sept essais contre deux seulement d'encaissés, vont disputer la première finale de l'histoire de cette nouvelle compétition mettant aux prises les deux hémisphères du ballon ovale, la vieille Europe d'un côté et les équipes du Pacifique de l'autre.

A Londres, ils vont retrouver les Springboks deux semaines après les avoir battus à l'arraché 21-19, dans ce même Stade de France.

Au coup d'envoi, à 21h10, les partenaires d'Antoine Dupont savaient ce qu'ils avaient à faire.

Après la victoire bonifiée des Anglais contre les Néo-Zélandais (37-12) et celle des Irlandais face aux Boks (20-17) dans l'après-midi, ils étaient retombés à la 3e place au classement de l'hémisphère nord, quatre longueurs derrière le XV de la Rose (25 pts) et trois longueurs derrière l'équipe du Trèfle (24 pts). Il leur fallait donc absolument une victoire bonifiée pour poinçonner leur billet pour la grande finale.

Mission accomplie donc, en beauté.

Tout avait bien commencé, avec un premier essai signé du deuxième ligne lyonnais Mickaël Guillard dès la septième minute, en force sous les poteaux, après un magnifique coup de pied en profondeur d'Antoine Dupont qui avait contraint les Pumas à concéder une mêlée sur leur ligne.

Souvent pénalisés (6 fois en première mi-temps), dominés en mêlée, les hommes de Fabien Galthié ont cependant laissé les Argentins revenir à leur hauteur dès la 17e minute, par le Montpelliérain Piccardo. Et ils ne menaient que de quatre points à la mi-temps (14-10), après l'essai du talonneur Peato Mauvaka, à la conclusion d'une pénaltouche.

100e essai de LBB

Le centre du XV de France Kalvin Gourgues file à l'essai contre l'Argentine en Championnat des nations le 21 novembre 2026 au Stade de France à Saint-Denis ( AFP / Anne-Christine POUJOULAT )

Très brouillons en première période, dans un "match complexe", comme l'a décrit Fabien Galthié à la mi-temps, les Bleus ont longtemps laissé les Argentins croire à l'exploit. Et même leur serial marqueur, Louis Bielle-Biarrey, s'y mettait, en lâchant le ballon dans l'en-but à la 26e minute pour ce qui aurait pu être le 100e essai de sa carrière, son 31e sous le maillot du XV de France, en 30 sélections.

Mais si le TGV bordelais était en retard samedi, il est bien entré en gare finalement, à la 78e minute, alors que le sort de la rencontre était déjà scellé.

Après le centre toulousain Kalvin Gourgues (47e), au coeur de la défense argentine, c'est le palois Emilien Gailleton qui avait libéré les 80.000 spectateurs, avec l'essai du bonus à la 64e minute, faisant oublier les occasions ratées du pilier Régis Montagne, retourné dans l'en-but (55e), ou de l'ailier palois Aaron Grandidier-Nkanang poussé en touche à quelques centièmètres de la ligne (56e).

Le Canadien de Montpellier Tyler Duguid est même venu inscrire son nom au tableau d'affichage, pour sa deuxième sélection (68e), avant le doublé de Gourgues (70e) pour faire encore gonfler l'addition.

Une fois de plus les Bleus ont donc atteint ces 40 points infligés en moyennne par match depuis le début de l'année 2026.

Mais il reste maintenant une marche à gravir, pour ce premier titre de "champion des nations", histoire de renouveler l'armoire à trophées de Marcoussis, après 28 titres et dix grands chelems dans le Tournoi des six nations.

Elle sera haute, avec les quadruples champions du monde Springboks, qui n'ont pas digéré leur défaite du 13 novembre et voudront évidemment venger leur sélectionneur Rassie Erasmus, suspendu six matches après cette rencontre pour ses propos sur l'arbitrage.

Charge du troisième ligne centre du XV de France Grégory Alldritt contre l'Argentine le 21 novembre 2026 au Stade de France à Saint-Denis ( AFP / FRANCK FIFE )

Puis il sera temps de rêver à un premier titre mondial, dans moins de onze mois en Australie, après trois finales perdues (1987, 1999 et 2011).