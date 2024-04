Champion sans domicile fixe : qui es-tu, Lars Elstrup ?

Pour les 20 ans de So Foot , le podcast Tellement Pied dévoile les coulisses d’un article culte paru dans le magazine entre 2003 et 2023. Pour ce quinzième épisode, direction le Danemark pour tenter de percer le mystère Lars Elstrup.

Attaquant vedette du championnat anglais, naturiste, organisateur de séminaires hippies : Lars Elstrup a été tout cela à la fois, et bien plus encore. Le vainqueur de l’Euro 1992 reçoit début 2016 dans un café d’Odense, où il est de passage entre des journées d’errance aux quatre coins du Danemark et des nuits au Secours populaire. Un type un peu taré, certes. Mais libre, assurément. Notre journaliste Arthur Jeanne revient, pour Tellement Pied , sur cette rencontre étrange et déstabilisante, couchée sur papier dans l’article Seul sur Lars , paru dans le 134 e numéro du magazine So Foot .

Retrouvez l’épisode « Champion sans domicile fixe : qui es-tu Lars Elstrup ? » dévoilànt les meilleures coulisses de l’article « Seul sur Lars », paru en février 2016 dans le So Foot 134, sur toutes les plateformes de stream audio. …

RB et NP pour SOFOOT.com