Châlons-en-Champagne : «Nous espérons attirer au moins 200 agents des impôts»

Benoist Apparu, qui fut ministre délégué au Logement sous Nicolas Sarkozy, est aujourd'hui le maire (ex-LR, désormais sans étiquette) de Châlons-en-Champagne (Marne). Sa ville s'apprête à répondre à l'appel à candidatures lancé par le ministère des Finances pour établir des fonctionnaires de l'administration centrale des impôts en région.Quelles sont les difficultés auxquelles est confrontée Châlons-en-Champagne ?BENOIST APPARU. Châlons est l'archétype de la ville moyenne qui se fait aspirer par les métropoles qui l'entourent. Paris, mais aussi Lille, Strasbourg et Lyon siphonnent notre population active. Nous avions pourtant une spécialité : de la même façon que Clermont a le pneu, Châlons avait... le fonctionnaire ! Hélas, nous avons perdu nos militaires, ainsi que notre statut de préfecture de région et les agents qui allaient avec. Aujourd'hui, Châlons doit se réinventer un avenir.Cela passe par l'appel à candidatures lancé par Bercy ?Oui, c'est une tentative de réponse. L'Etat a la main sur ses services administratifs qui sont en quelque sorte ses « entreprises » et qu'il peut déplacer. Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, ex-maire de Tourcoing, a fait le même constat que moi dans le Nord-Pas-de-Calais (aujourd'hui Hauts-de-France, NDLR). Il estime que l'Etat central dispose d'un pouvoir d'action en transférant certains de ses agents en région. A nous d'en profiter.Combien de fonctionnaires espérez-vous obtenir ?Nous espérons attirer au moins 200 agents des impôts. Mais d'autres villes seront nécessairement sur les rangs, la concurrence sera forte. C'est pourquoi nous avons mis en place une équipe dédiée à la mairie, qui travaille en lien avec la Direction départementale des Finances publiques, afin de proposer le meilleur dossier. Pour accueillir 200 fonctionnaires, il faut 2000 à 2500 m2 de bureaux, nous travaillons à les identifier, puis ...