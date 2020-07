Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Challenge Elite FFT : Mannarino éliminé Reuters • 22/07/2020 à 17:24









Challenge Elite FFT : Mannarino éliminé par Florian Burgaud (iDalgo) Petite journée ce mercredi sur les courts de Villeneuve-Loubet pour les derniers matches qualificatifs de la troisième levée du Challenge Elite FFT, une tournée exhibition 100% française organisée sur la Côte d'Azur. Au lendemain de l'abandon de Kristina Mladenovic, touchée au psoas, Enzo Couacaud et Pierre-Hugues Herbert ont connu pareille mésaventure contre Harold Mayot et Hugo Gaston, tous deux qualifiés pour les quarts. Stade de la compétition que ne verra pas Adrian Mannarino battu 5/7, 5/7 par Antoine Escoffier, 375e joueur mondial. Ça passe en revanche pour les vieux briscards Nicolas Mahut, vainqueur 7/5, 6/3 de Jo Tatlot, et Gilles Simon, qui a battu Arthur Cazaux 6/4 6/4. Chez les dames, Clara Burel s'est imposée aux forceps face à Pauline Parmentier tandis qu'Alizé Cornet a écrasé Irina Ramialison, éliminée. Les quarts de finale se joueront ce jeudi.

