Challenge Elite FFT : les favoris gardent le cap par Matthieu Cointe (iDalgo) Pas de surprise lors de la troisième journée du Challenge Elite FFT, un tournoi d'exhibition qui se déroule actuellement à Nice. Pierre-Hugues Herbert a remporté sa deuxième rencontre de la semaine en venant à bout d'Hugo Grenier (242ème mondial) et s'est qualifié pour les quarts de finale de la compétition, tout comme Nicolas Mahut, facile vainqueur de Baptiste Crepatte (6-4, 6-1). Gilles Simon et Antoine Hoang se sont aussi imposés, respectivement contre Manuel Guinard et Hugo Gaston. Quentin Halys s'est de son côté incliné face à Mathias Bourgue (7-5, 2-6, 11-9). Dans le tableau féminin, Fiona Ferro a vaincu Amandine Hesse (6-0, 4-6, 10-4) alors qu'Alizé Cornet a lutté contre la jeune Diane Parry (6-4, 7-6[6]). Le prochain tour débutera la semaine prochaine à Cannes, avec les entrées en lice de Benoît Paire, Corentin Moutet ou encore Ugo Humbert.

