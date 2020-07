Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Challenge Elite FFT : les favoris au rendez-vous Reuters • 20/07/2020 à 19:26









Challenge Elite FFT : les favoris au rendez-vous par Matthieu Cointe (iDalgo) La troisième étape du Challenge Elite FFT a débuté ce lundi. Remporté par Quentin Halys samedi dernier, le tournoi d'exhibition 100% français se déroule à Villeneuve-Loubet cette semaine. Adrian Mannarino a fait son entrée dans la compétition en renversant Maxime Hamou ([4]6-7, 6-1, 10-3). Nicolas Mahut et Antoine Hoang ont respectivement battu Dan Added et Kyrian Jacquet. Du côté des espoirs, Arthur Cazaux, Harold Mayot et Hugo Gaston ont réussi à s'imposer. Chez les dames, Alizé Cornet a dominé Harmony Tan (6-2, 6-3), alors que Pauline Parmentier a pris la mesure de Tessah Andrianjafitrimo (6-2, 6-4). Chloé Paquet et Amandine Hesse ont remporté leur rencontre. Kristina Mladenovic, Pierre-Hugues Herbert et Gilles Simon disputeront leur premier match de la semaine dès demain.

