Challenge Elite FFT : Gilles Simon et Alizé Cornet en finale à Villeneuve-Loubet par Florian Burgaud (iDalgo) La troisième et dernière étape du Challenge Elite FFT, exhibition 100% française organisée sur la Côte d'Azur, touche à sa fin. Ce vendredi, avaient lieu les demi-finales du tournoi de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes). Gilles Simon, facile vainqueur 6/2, 6/1 d'Hugo Gaston, jouera le titre ce samedi contre Maxime Hamou, qui a battu Harold Mayot 4/6, 6/2, 10-5. Dans le tableau féminin, la Niçoise Alizé Cornet domine logiquement Diane Parry 7/6[5], 6/2 et Harmony Tan se défait de Pauline Parmentier (7/5 6/1) pour se hisser elle aussi en finale.

