Challenge Cup : Toulon rejoint Bristol en finale par Florian Burgaud (iDalgo) Les deux finales des Coupes d'Europe de rugby seront franco-anglaises. Alors que celle de la Champions Cup mettra Exeter et le Racing 92 aux prises à Bristol dans trois semaines, celle de la Challenge Cup opposera, justement, Bristol au RC Toulonnais à Aix-en-Provence. Le Varois ont, ce samedi soir, battu les Tigres de Leicester 34-19 après avoir fait le plus difficile d'entrée de rencontre. Dès la 20e minute, ils menaient 17-3 grâce à deux essais inscrits par Heem et Villière. Tout le reste de la partie, les hommes de Patrice Collazo ont géré leur avance avec, notamment, un excellent six sur six au but pour Louis Carbonel. Avec ce succès, les Toulonnais se retrouvent donc à une marche d'un nouveau trophée européen.

