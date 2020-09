Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Challenge Cup : Toulon en demi-finale, Castres contraint au forfait Reuters • 19/09/2020 à 23:52









Challenge Cup : Toulon en demi-finale, Castres contraint au forfait par Florian Burgaud (iDalgo) Difficilement, le Rugby Club Toulonnais a imité l'Union Bordeaux-Bègles, qualifiée plus tôt dans la journée pour les demi-finales de la Challenge Cup face à Bristol. Opposés aux Gallois des Scarlets à Mayol, les Varois ont réalisé une mauvaise première période terminée à 0-6. Dans le second acte, par un essai de Sergio Parisse inscrit à la 57e minute, Toulon a fait sauter le verrou pour finalement s'imposer, petitement, 11-6. En demi-finale, dans une semaine, ils joueront les Anglais de Leicester. Ces derniers devaient affronter Castres ce dimanche mais la formation tricolore a été poussée au forfait suite à une multiplication de cas de coronavirus au sein de son effectif.

