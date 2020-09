Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Challenge Cup : l'UBB en demi-finale Reuters • 19/09/2020 à 16:12









Challenge Cup : l'UBB en demi-finale par Adonis Vesin (iDalgo) Bordeaux-Bègles continue d'écrire son histoire. Dans un stade Chaban-Delmas presque vide (1000 personnes), l'UBB a signé un début de rencontre canon pour son premier quart de finale européen, avec un essai de Santiago Cordero sur l'aile après une interception (7-0, 5e). Cinq minutes plus tard, Jalibert sert Dubié d'une passe après contact. Le trois-quarts centre va aplatir entre les perches (14-0). Les Français ont plus souffert en deuxième période. Jalibert repousse des Écossais (17-6, 50e) qui vont finalement franchir la ligne d'en-but par Hoyland, servi après un festival de Graham (17-11, 52e). À 20-11, les Britanniques, après le carton jaune de Tameifuna (71e), décident de prendre les trois points au lieu de tenter de conclure à cinq mètres (20-14). Mais les dix dernières minutes sont à sens unique et Botica termine le travail. Les Bordelo-Béglais affronteront les Bristol Bears de Radradra vendredi dans une demi-finale inédite.

