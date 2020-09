Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Challenge Cup : l'UBB chute à Bristol Reuters • 25/09/2020 à 23:44









Challenge Cup : l'UBB chute à Bristol par Adonis Vesin (iDalgo) Bordeaux-Bègles a réalisé le meilleur parcours de son histoire en coupe d'Europe. Il s'est arrêté ce vendredi à Bristol en demi-finale (20-37). Tout commençait bien pour les Girondins, qui menaient 13-0 à la demi-heure de jeu. Jalibert avait inscrit un joli essai en coin (11e) suite à une passe après contact de Woki et une course de cinquante mètres. Malheureusement pour les Français, Radradra a mis le feu dans la défense bordelaise avant de servir Luatua sur l'aile droite (7-13, 39e). Ce même Radradra, à la barbe touffue, allait rejoindre le banc suite à un placage haut (41e). Les Anglais passaient alors la marche avant. Malins aplatissait malgré un départ hors jeu sur le coup de pied de Sheedy (14-13, 51e), qui donnait six points d'avance (20-13, 62e). Dweba et Botica remettaient les deux équipes à égalité (20-20, 67e) après une série de pick-and-go. Les Britanniques terminaient le travail en prolongation avec un essai d'O'Conor (27-20, 81e) et un autre de Malins (34-20, 86e). L'arbitre Frank Murphy se faisait à nouveau remarquer en annulant l'essai de Kaulashvili (90e+2), qui avait aplati avant de sortir en touche. Sheedy achevait l'UBB (37-20, 97e) pour qualifier Bristol en finale. Toulon et Leicester se disputeront le dernier billet ce samedi (21 h).

