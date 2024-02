information fournie par So Foot • 06/02/2024 à 14:40

Chaker Alhadhur : « Des gens pensent que je suis gardien pour de vrai »

Il y a deux, Chaker Alhadhur s'installait dans le but des Comores, face au Cameroun en 8es de finale de la CAN, pour un match entré dans la postérité. À 32 ans, l'ancien latéral de Nantes, Caen et Châteauroux est aujourd'hui sans club, après une expérience ratée à l'AC Ajaccio. Il était temps pour lui de donner des nouvelles, autour d'un bon chocolat chaud.

Qu’est-ce que tu deviens ?

Je suis sur Nantes, le temps de trouver un nouveau club, puisque je suis libre depuis juin 2023. J’ai 32 ans, je pense qu’il me reste encore quelques années. Je me maintiens en forme, et je suis aussi des petites formations pour créer son entreprise, histoire de m’occuper. Je suis sorti de la bulle dans laquelle sont les footballeurs, ça fait du bien. Je n’avais jamais eu cette vie-là.…

Propos recueillis par Jérémie Baron, à Saint-Herblain (44) pour SOFOOT.com