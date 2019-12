Chahutée au stade Bauer, la ministre des Sports promet de revenir

La soirée aurait pu être parfaite pour le Red Star. Pour sa dernière sortie de l'année à domicile, les Audoniens ont tenu le choc face à Quevilly-Rouen malgré la fermeture partielle du stade Bauer, après l'utilisation répétée de fumigènes, la délocalisation du kop dans une autre tribune ou l'expulsion du buteur Jérémy Labor à vingt minutes de la fin. Le club de Saint-Ouen avait même reçu la visite surprise et privée de la ministre des Sports, Roxana Maracineanu.L'ancienne nageuse, de retour de Buenos Aires où elle représentait le gouvernement à la cérémonie d'investiture du Président argentin Alberto Fernández, est longtemps restée dans la loge du président Patrice Haddad en compagnie de son mari, le journaliste Franck Ballanger, habitué des lieux, et du maire de Saint-Ouen, William Delannoy.Mais la situation, en pleine contestation sur la réforme des retraites, a dégénéré à la pause lorsque la ministre a été aperçue derrière la tribune. Chahutée par une poignée de supporters, criant des « Macron démission », elle a dû être reconduite à son véhicule, encadrée sa sécurité, des policiers en civils et des stewards du club, et quitter l'enceinte.Sur une vidéo tournée à l'extérieur du stade, on voit et on entend un groupe de fans l'interpeller au son de « Tout le monde déteste la ministre ». Un homme avec une capuche marron la tutoie à travers la grille : « Ici, il n'y a personne qui est pour Macron, alors tu prends ta voiture et tu t'en vas. » Un liquide vraisemblablement de la bière a ensuite été projeté au-dessus de la grille avant que Roxana Maracineanu ne s'engouffre dans sa berline et ne quitte les lieux. Scène qui s'est déroulée en début de 2nde mi-temps... #REDQRM #Maracineanu #ReformeRetraites pic.twitter.com/7qqzyC4zqp-- FootFrancilien (@FFrancilienblog) December 13, 2019 Patrice Haddad : « Je suis choqué par ce que j'ai vu »« J'ai été interpellée par une ...