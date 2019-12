Chahutée au Red Star, la ministre des Sports ne portera pas plainte

L'incident ne devrait pas rester sans suite. Du moins du côté du Red Star. Au lendemain de la visite agitée et écourtée au stade Bauer de la ministre des Sports Roxana Maracineanu, chahutée par des supporters et exfiltrée de l'enceinte après la pause du match contre Quevilly-Rouen (1-0), le club de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis) a annoncé sa volonté de sanctionner les fauteurs de troubles.Dans un communiqué diffusé sur son compte twitter ce samedi matin, il « se désolidarise et condamne fermement les agissements de quelques « supporters » à l'égard de Roxana Maracineanu au stade Bauer, qui sont contraires aux valeurs que le club prône et qui n'ont pas leur place dans notre enceinte ».De son côté, la ministre a indiqué qu'elle ne porterait pas plainte. Sa venue au stade Bauer à titre privé a donc tourné court. En pleine contestation sur la réforme des retraites et dans un contexte social tendu en raison des grèves, une poignée de supporters s'en est prise à l'ancienne nageuse, obligée de quitter le stade après avoir été interpellée de façon virulente au son des « Macron démission » ou des « Casse-toi Roxana ». Un liquide, vraisemblablement de la bière, a été projeté dans sa direction avant qu'elle ne s'engouffre dans sa berline. Voici la vidéo complète de l'exfiltration musclée de la Ministre des sports, Roxana Maracineanu, par une partie des supporters audoniens.#REDQRM #Bauer #Maracineanu #Macron #ReformeRetraites pic.twitter.com/FvDC6NGCCE-- FootFrancilien (@FFrancilienblog) December 14, 2019 Dans la soirée, après la rencontre, le président Patrice Haddad nous avait confié sa colère : « Je suis choqué par ce que j'ai vu et par l'attitude de quelques personnes qui dénotent avec les valeurs du club. L'une des valeurs de base, c'est la tolérance. Ils prônent cette tolérance, qu'ils l'exercent ! »Le patron du Red Star va plus loin dans le communiqué et réagit avec fermeté. ...