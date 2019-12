«Ceux qui ont un billet auront un train», garantissent Djebbari et la SNCF

Le coup d'envoi des vacances de Noël approche, et la question demeure : les trains circuleront-ils ? La SNCF doit annoncer ce mardi après-midi (à 15 heures) un plan d'action pour les premiers départs de ce week-end, en pleine grève contre la réforme des retraites.Dès ce mardi matin, le secrétaire d'Etat aux transports Jean-Baptiste Djebbari s'est voulu rassurant : « L'ensemble des Français qui ont un billet auront un train garanti », a-t-il annoncé. Une annonce étonnante, alors que les syndicats ne se prononceront pas avant jeudi sur le maintien ou non de la grève pendant Noël. Contactée par le Parisien, la SNCF l'assure: « L'objectif est que tout le monde ait un train ». La nuance est de taille, cela ne veut pas dire que tout le monde partira. Car en réalité, selon nos informations, si une grande partie des voyageurs pourront monter dans un train, certains vont malgré tout rester à quai. La SNCF va s'efforcer de préserver les principaux axes, mais des trajets sur des lignes transversales d'une ville de province à une autre, risquent d'être sacrifiés.Voyages debout et locomotives renforcées pour le surpoids... Comment la SNCF compte s'y prendre pour faire partir le plus de monde possible ? Elle sait d'ores et déjà qu'elle pourra compter sur un certain nombre de cheminots non-grévistes, spécialement mis en congés le week-end dernier pour pouvoir travailler jusqu'à dimanche prochain. L'entreprise s'appuiera aussi sur des cadres, moins mobilisés, qui prendront alors les commandes des trains. Certains usagers, qui avaient réservé sur un Inoui, auront une place sur un Ouigo. Par ailleurs, les usagers, dont les trains sont annulés vont être invités à voyager debout, assis dans les escaliers des trains à étage ou à la voiture-bar... La compagnie ferroviaire assure qu'une légère surcharge des TGV n'est pas un problème : « Elle est prévisible est quantifiable, puisqu'il s'agit de trains ...