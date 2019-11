"Cette volonté de transformer elle est évidemment intacte", assure Édouard Philippe

Depuis Dakar, le Premier ministre a estimé que si la France restait immobile, elle serait "dans une situation dangereuse".

Édouard Philippe le 17 novembre 2019 à Dakar, devant la communauté française. ( AFP / SEYLLOU )

"On ne transforme pas pour le plaisir de transformer", a assuré Édouard Philippe dimanche 17 novembre depuis Dakar, au Sénégal, alors que les "gilets jaunes" célébraient, parfois dans la violence, les un an du mouvement et qu'un vaste mouvement social contre la réforme des retraites s'annonce.

"On transforme car si on ne transforme pas notre pays, alors il est immobile et dans une situation dangereuse. Cette volonté de transformer elle est évidemment intacte" , a-t-il ajouté dans une allocution devant la communauté française à Dakar. Même si sur la réforme des retraites, il a dit respecter et "prendre au sérieux" une "certaine forme de scepticisme", voire de "résistance".

Au lendemain de violences à Paris qui ont émaillé le premier week-end anniversaire des "gilets jaunes", le chef du gouvernement s'est refusé à "revenir même s'il y aurait beaucoup de choses à dire sur la colère qui s'est exprimée dans notre pays il y a un an et qui a donné lieu à des débordements hier".

Faisant la promotion de l'action gouvernementale depuis deux ans et demi, il a ironisé sur la "capacité" qu'a la France à "s'interroger sur les bonnes nouvelles". "Nous parlons souvent de ce qui ne va pas" mais "nous sommes parfois comme empruntés, hésitant, réticents à évoquer les bonnes nouvelles quand il y en a", a-t-il ajouté avant d'égréner des indicateurs de croissances, chômage ou créations d'emplois. "On ne va pas commencer à danser la gigue parce que pour la première fois depuis 17 ans l'industrie recréé des emplois en net", a-t-il ajouté. "Mais on ne vas pas s'excuser non plus de ce mieux. On ne va pas non plus dénigrer" , a-t-il insisté.