L'expérience interminable et souvent dévorante du doctorat peut affecter une relation amoureuse.

Elle a occupé ses journées et animé ses nuits. Quand sa compagne partait au travail, Bastien* allait retrouver « Thérèse », ainsi qu'il l'a surnommée. Mais Thérèse était encombrante. Elle avait envahi le salon, elle débarquait en plein week-end, s'amusait à ruiner leurs vacances. Elle s'immisçait même parfois dans le lit conjugal. Pourtant, il le fallait bien : Thérèse, c'est la thèse de Bastien. « Pendant plus de cinq ans, j'ai eu l'impression de vivre avec deux épouses qui se concurrençaient, et ce n'était pas simple pour nous », se souvient ce professeur de droit de 30 ans, qui a terminé son doctorat en 2016.

Il n'est pas le seul thésard à filer la métaphore du ménage à trois. Empiétement sur la vie privée, période de tensions, pensées focalisées sur son sujet : le doctorat constitue souvent une mise à l'épreuve personnelle. « La thèse est une expérience totalisante et absorbante, qui impacte de manière radicale la vie et l'intimité, observe Cécile Van de Velde, professeure de sociologie à l'université de Montréal. C'est un très long marathon, qui s'étire sur plusieurs années - quatre ou cinq en moyenne -, dans lequel le conjoint est embarqué. Jusqu'à parfois être englouti. »

« L'enjeu du temps, une perpétuelle négociation »

S'investir dans la thèse de son compagnon ou de sa compagne n'est d'ailleurs pas rare. Le droit douanier n'était pas vraiment le domaine de Nathalie, professeure d'espagnol. Pourtant, la thèse de son mari, Jonathan, elle la connaît en long en large, pour en avoir relu toutes les sections à maintes reprises. Un travail titanesque, qu'elle menait en parallèle de son propre métier. « Cela me permettait de comprendre ce qu'il faisait, d'entrer dans son monde, explique-t-elle. Mais j'étais sa seule relectrice, c'était une responsabilité lourde à porter. » L'aventure de la recherche, ils l'ont vécue à deux pendant trois ans et, quoi qu'ils faisaient, la thèse n'était jamais loin. « Pendant nos premières vacances, à Vienne, une idée m'est tombée soudain dessus, dans le palais de Sissi, se rappelle l'avocat de 35 ans. Je me suis retrouvé à rédiger pendant trente minutes, assis au milieu des assiettes de l'impératrice, tandis que Nathalie visitait seule. »

