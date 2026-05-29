Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros
Parry Saint-Germain. Seule Française qualifiée pour le troisième tour à Roland-Garros après sa victoire contre Ann Li (6-3/6-4) ce jeudi, Diane Parry est arrivée en conférence de presse avec le maillot du PSG sur les épaules.
À deux jours de la finale de la Ligue des champions, la Française n’a pas pu échapper à une question sur l’éventualité de la voir jouer sur l’ocre parisien samedi, au moment même où le club de la capitale défendra sa couronne européenne à Budapest . « J’espère qu’Amélie (Mauresmo, directrice du tournoi) ne va pas me mettre trop tard » , s’amusait-elle.…
OC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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