Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros

Cette Française ne veut pas jouer en même temps que le PSG à Roland-Garros

Parry Saint-Germain. Seule Française qualifiée pour le troisième tour à Roland-Garros après sa victoire contre Ann Li (6-3/6-4) ce jeudi, Diane Parry est arrivée en conférence de presse avec le maillot du PSG sur les épaules.

À deux jours de la finale de la Ligue des champions, la Française n’a pas pu échapper à une question sur l’éventualité de la voir jouer sur l’ocre parisien samedi, au moment même où le club de la capitale défendra sa couronne européenne à Budapest . « J’espère qu’Amélie (Mauresmo, directrice du tournoi) ne va pas me mettre trop tard » , s’amusait-elle.…

OC pour SOFOOT.com