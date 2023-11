information fournie par So Foot • 11/11/2023 à 19:23

Cette fois, Mikel Arteta est content de l’arbitrage

Heureusement qu’il n’était pas à la place de Franck Haise, mercredi.

Vainqueur de Burnley ce samedi après-midi (3-1), Arsenal n’a pas forcément brillé. Les Gunners se sont même faits peur en fin de partie avec l’expulsion de Fabio Vieira, qui s’est essuyé involontairement les crampons sur le genou de Josh Brownhill (83 e ). Et cette fois, Mikel Arteta, « très content du résultat, et plus particulièrement de la performance » , s’est également dit satisfait de l’arbitrage. « La VAR a eu raison, l’arbitre a eu raison, une très bonne décision » , a-t-il tranché en conférence de presse.…

LT pour SOFOOT.com