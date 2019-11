Cette fois, Donald Trump acclamé à un match dans l'Alabama

Il avait été hué fin octobre par le public d'un match de base-ball, à Washington, une ville qui vote massivement démocrate. Cette fois, Donald Trump a été chaleureusement acclamé par les spectateurs d'un match universitaire de football américain auquel il était venu assister, samedi, en Alabama, dans le sud très conservateur des Etats-Unis.Alors qu'il est visé par une enquête parlementaire visant à obtenir sa destitution et qu'il est candidat à sa réélection en novembre 2020, le président des Etats-Unis a été massivement acclamé par une foule de plus de 100.000 personnes à son arrivée dans la tribune d'honneur du Bryant-Denny Stadium de Tuscaloosa.Au moment où il a salué la foule d'un geste de la main, des cris de « USA, USA » se sont élevés. Plus tard, au cours du match remporté par Louisiana State University sur University of Alabama (46-41), Donald Trump a reçu une nouvelle ovation, et quelques huées éparses, quand son image est apparue sur les écrans géants du stade. Le public a acclamé Trump quand son image est apparue sur les écrans géants du stade/AFP. Melania Trump et plusieurs parlementaires d'Alabama et de Louisiane l'accompagnaient lors de cet événement sportif, le troisième auquel il assistait en deux semaines. Le 3 novembre, à l'occasion d'un combat de MMA, le public du Madison Square Garden de New York lui avait réservé un accueil mitigé, les acclamations se mêlant aux huées. President Trump pic.twitter.com/3j6PdiOFvO-- Jacques Doucet (@JacquesDoucet) November 9, 2019 Le 28 octobre, le président des Etats-Unis avait été mal accueilli dans la capitale fédérale lors de la cinquième rencontre des World Series, la finale du championnat de base-ball entre les Washington Nationals et les Houston Astros.Acclamant des militaires qui assistaient au match, le public était passé à des huées longues et retentissantes quand les écrans géants du stade avaient montré Donald Trump, ...