information fournie par So Foot • 06/07/2023 à 11:22

Cette fois c’est fait, Milan Škriniar est officiellement Parisien

Depuis le temps qu’on en parle.

Pisté par le Paris Saint-Germain depuis plusieurs saisons, l’arrivée de Milan Škriniar dans la capitale est désormais officielle. Le défenseur central de 28 ans a effectué les six dernières saisons sous les couleurs de l’Inter et était en fin de contrat avec les Nerazzurri . Il avait déjà confirmé, en juin dernier, son futur transfert vers le PSG pour les cinq prochaines années. Une interrogation subsiste cependant, celle de son état de santé. Le Slovaque a en effet traîné une gène au dos durant toute la saison, bien que se voulant rassurant après son opération, à l’occasion du dernier rassemblement international : « Maintenant, je vais bien. La seule chose que je regrette, c’est de ne pas avoir décidé de la faire plus tôt . »…

EL pour SOFOOT.com