Cette affaire qui tient La Réunion en haleine

Longtemps, Armand Apavou était tout simplement désigné comme « le Réunionnais le plus riche », s'invitant haut dans le classement annuel des Français les plus fortunés, établi par nos confrères de Challenges. Une « fortune professionnelle » tirée de son petit empire local, avec des ramifications dans le logement, l'immobilier d'entreprise et l'hôtellerie. En plus de cinquante ans d'activité, il aurait accompagné la construction de 25 000 logements et 150 000 m2 de locaux professionnels. Désormais, essayez donc de chercher son nom dans ce palmarès... Rien.

Car cet autodidacte, d'origine modeste, originaire de Sainte-Suzanne, qui a longtemps su tirer profit des lois de défiscalisation dans les DOM, a en quelque sorte tout perdu, depuis le placement en liquidation judiciaire de la plupart des sociétés de son groupe, en 2018. Mais, à 80 ans, il espère redevenir maître chez lui. Dans sa ligne de mire : les deux co-mandataires*, désignés liquidateurs, chargés des dossiers.

Plainte

D'après nos informations, Armand Apavou a déposé le 31 juillet 2020 une plainte pénale pour « prise illégale d'intérêts » contre eux. Quelques semaines plus tôt, sa société EGB avait demandé leur remplacement à un juge-commissaire - un délibéré devrait être rendu le 31 août. Il est reproché aux co-liquidateurs les liens personnels et/ou financiers qu'ils entretiennent, directement ou par la voie de leurs

