Cet été, les Français devront "adapter" leurs vacances à leurs rendez-vous de vaccination

Alors que la campagne de vaccination s'élargit cette semaine à tous les plus de 50 ans, avant l'ensemble de la population adulte mi-juin, et qu'après une première injection, la deuxième dose est prévue avec un délai de six semaines pour les vaccins Pfizer et Moderna, et 12 semaines pour AstraZeneca, les Français vont devoir "adapter" leurs vacances d'été, en s'efforçant de rendre compatibles leurs dates de départ et leurs rendez-vous de vaccination contre le Covid-19, a estimé mardi 12 mai le ministère de la Santé. " Il faut adapter son planning de vacances . (...) Il va y avoir besoin de s'adapter à son schéma de vaccination pour ces vacances-là", a-t-on expliqué.

Des adaptations de la campagne de vaccination sont prévues, pour envoyer davantage de doses dans les zones touristiques et pour permettre à certains d'obtenir leur deuxième dose dans leur région de villégiature, mais cela doit rester "l'exception", a indiqué le ministère lors d'un point presse en ligne. " La règle, c'est que la deuxième dose a lieu dans le centre où on a fait sa première dose " et la possibilité de "prendre sa deuxième dose dans un autre endroit où on va aller passer ses vacances (...) doit être l'exception", en cas d'"impératif", pour ne pas entraîner une "désorganisation", a souligné le ministère, expliquant qu'il était "très difficile de réussir à anticiper le nombre de doses supplémentaires" à envoyer dans un département donné.

Quant aux Français qui doivent recevoir leur première dose cet été, "une réflexion" est en cours avec les Agences régionales de santé concernées pour "anticiper les mouvements de population" et " imaginer des formes de vaccination qui soient un peu 'boostées' dans les lieux touristiques ".

En sens inverse, des "plans de continuité d'activité" sont en train d'être mis en place pour les centres de vaccination des métropoles, pour "maintenir la cadence" des vaccinations cet été, en remplaçant pendant leurs congés les professionnels de santé qui réalisent les consultations pré-vaccinales et les injections.

Le ministère a par ailleurs annoncé que le dipositif mis en place par l'Assurance maladie pour permettre aux plus de 75 ans non encore vaccinés de réserver un rendez-vous, allait "bientôt" être étendus aux "60-74 ans pour faciliter leur vaccination". Pour les plus de 75 ans, 1,1 million d'appels ont été passés, 2 millions de courriers et 2 millions de SMS ont été envoyés, débouchant sur 110.000 prises de rendez-vous, selon le ministère.