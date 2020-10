Cession des parts d'Engie et privatisation d'ADP : "probablement pas" avant la fin du quinquennat, selon Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie estime que "les conditions économiques ne sont pas réunies".

Le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, le 7 octobre 2020. ( AFP / LUDOVIC MARIN )

La cession des parts de l'Etat dans Engie tout comme la privatisation d'ADP n'interviendront "probablement pas" avant la fin du quinquennat, a indiqué le ministre de l'Economie Bruno Le Maire jeudi, au cours d'un entretien au Figaro . "Les conditions économiques ne sont pas réunies. Et ma seule priorité est l'avenir économique des Français", a-t-il expliqué.

Au cours de cet entretien, le locataire de Bercy est revenu sur l'intervention de l'Etat, actionnaire d'Engie, qui a échoué à empêcher le groupe de céder ses parts du capital de Suez à Veolia . "C'était le rôle de l'Etat d'affirmer que les décisions stratégiques d'une entreprise (Engie, ndlr) ne peuvent pas être prises sur la seule base de ses intérêts financiers", a-t-il expliqué. "Avions-nous des assurances suffisantes sur l'emploi ? Non. Avions-nous des assurances fermes sur la préservation de la concurrence ? Non. (...) Et nous pensons que ces garanties sont toujours indispensables", a-t-il ajouté. Selon lui, l'Etat s'est d'ailleurs impliqué "à la demande expresse des dirigeants".

D'après le ministre, il n'y a pas eu divergences sur le sujet au sommet de l'Etat. "Pour des décisions de cette importance, les positions que je porte, au nom de l'Etat, sont évidemment arrêtées en liaison directe avec le président de la République et le Premier ministre", a-t-il affirmé.

Par ailleurs, la réunion de Suez et Veolia, les deux grands français de l'eau et des déchets, "ne pourra aboutir que si les deux entreprises trouvent un accord amiable. Je ne peux donc qu'inciter (leurs) dirigeants à faire maintenant leurs meilleurs efforts pour y parvenir", a-t-il encore estimé.

Bruno Le Maire a également évoqué le rôle de l'Etat comme actionnaire d'entreprises stratégiques . Selon lui, "l'Etat a pleinement vocation à être actionnaire dans des entreprises stratégiques : la défense, le transport, le nucléaire". "Pour le reste, il n'a pas vocation à détenir durablement des participations, sinon il se retrouve à devoir défendre en même temps l'intérêt particulier d'une entreprise et l'intérêt général", a-t-il expliqué, relevant que la loi Pacte a permis de céder les parts de l'Etat dans La Française des jeux et "autorise aussi la cession de nos parts dans Engie et une privatisation d'ADP".