Cesc Fàbregas : grosse pointure

Entraîneur de Côme depuis novembre 2023, d’abord comme intérimaire puis comme entraîneur principal à partir de juillet 2024, Cesc Fàbregas enchaîne à 39 ans les succès avec les Lariani au point d’être assuré de jouer l’Europe dès la saison prochaine. Coup d’éclat ou promesse d’un avenir radieux ? Analyse.

Il est peu dire que les entraîneurs espagnols ont le vent en poupe cette saison, aussi bien dans le football masculin que féminin. Faites le compte, il y aura en effet au moins un entraîneur espagnol dans chacune des finales des Coupes d’Europe du cru 2025-2026, à l’exception de la Women Europa Cup. S’il n’est pas encore à ce stade de sa carrière, Cesc Fàbregas a permis à Côme d’être assuré de jouer une compétition européenne l’année prochaine, deux saisons seulement après la remontée des Lariani dans l’élite du football italien.

Une success-story à l’accent espagnol

Déjà consacré comme une légende du football espagnol, Cesc Fàbregas est en train d’écrire l’histoire, mais cette fois comme entraîneur et du côté de l’Italie. Après avoir terminé sa carrière du côté du club lombard, le champion du monde 2010 était devenu intérimaire puis adjoint lors de la saison 2023-2024 qui a abouti au retour en Serie A de Côme, 21 ans après sa dernière pige dans l’élite du football italien. C’est en juillet 2024 que les deux entités se sont liées définitivement lorsque l’ancien Monégasque a été intronisé comme entraîneur principal pour mener les Lariani vers le maintien. Une banalité pour Fàbregas et son groupe qui ont terminé 10 es de Serie A, avant de déjouer les pronostics lors de cette saison 2025-2026 et accrocher au minimum une qualification en Ligue Conférence. Une première historique pour le club lombard.…

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com