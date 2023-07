information fournie par So Foot • 01/07/2023 à 20:51

Cesc Fabregas annonce sa retraite

Rentrez, il commence à pleuvoir.

Après un dernier tour de piste en deuxième division italienne sous les couleurs de Côme, Cesc Fabregas a annoncé sa retraite ce samedi. Du haut de ses 36 ans, le milieu de terrain espagnol, champion du monde et d’Europe avec la Roja , a fait savoir que son aventure s’arrêtait là. « Après 20 années incroyables pleines de sacrifices, de dévouement et de joie, il est temps de dire merci et au revoir au beau jeu », a-t-il notamment écrit sur son compte Instagram.…

