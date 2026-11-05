Cesc Fàbregas a déjà hâte d’affronter le PSG et le Barça

Passer à l’étape supérieure. Malgré ses belles paroles de fin de match et le fameux « il faut continuer à travailler » pour commenter la déculottée infligée par son escouade au RC Lens, Cesc Fàbregas a dû éprouver un certain ennui face au manque d’adversité proposé par les Lensois mercredi soir (1-9).

Au micro de Sky Sports, l’ancien milieu de terrain de la Roja a insisté sur son impatience à l’idée de recevoir le PSG et d’aller défier son ancien club, le FC Barcelone les 20 et 27 janvier . « Quand j’ai vu que les deux derniers matchs étaient contre le PSG et le Barça, je me suis dit qu’il nous fallait absolument prendre un maximum de points rapidement. Ils sont d’un niveau supérieur, mais il reste encore beaucoup de matchs avant d’en arriver là » , a souligné un Fàbregas déjà tout excité.…

MB pour SOFOOT.com