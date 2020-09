César: un tandem de dirigeants respectés pour oublier sexisme et entre-soi

Véronique Cayla et Eric Toledano, respectivement photographiés en 2011 et 2017 ( AFP / Eric PIERMONTVALERIE MACON )

Une ex-dirigeante respectée de l'audiovisuel accompagnée d'un des réalisateurs les plus en vue du cinéma français: Véronique Cayla et Eric Toledano devraient prendre la présidence des César, avec la lourde tâche de sortir cette institution du 7e art d'une crise historique.

Leur élection à la tête de l'Académie n'est plus qu'une formalité, et devrait être actée mardi par l'assemblée générale, dans un vote par vidéo-conférence pour lequel aucun quorum n'est requis: ce duo paritaire est le seul à s'être porté candidat au terme d'un processus "très ouvert", selon la présidente par intérim, Margaret Menegoz.

L'institution phare du cinéma français, qui avait explosé en vol en début d'année, minée par les accusations d'entre-soi, d'opacité et de manque de mixité, porterait ainsi à sa tête deux personnalités "respectées et très différentes", du milieu du cinéma, souligne Mme Menegoz.

Véronique Cayla, 70 ans, a occupé de hauts postes de direction dans le milieu de la télévision et du cinéma (à la tête du Centre national du cinéma, puis d'Arte, qu'elle a quittée cet été). Eric Toledano, 49 ans, est un cinéaste auteur de films à succès, réalisés avec Olivier Nakache, dont "Intouchables", "Le sens de la fête" ou "Hors normes".

Plusieurs personnalités du milieu ont salué leur arrivée annoncée: le producteur Marc Missonnier les a assuré du soutien de "toute la profession pour les aider à rénover l'académie" des César; le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, Roch-Olivier Maistre, les juge "à la hauteur des enjeux" pour un monde du cinéma en manque "d'unité".

"Les temps changent. il faut changer avec eux. Ce n'est pas pour renier un certain nombre de choses qui ont été faites, mais il faut laisser la place", a commenté de son côté l'ancien président du festival de Cannes Gilles Jacob, saluant auprès de l'AFP le choix de ces personnalités.

Leur tâche s'annonce rude. Depuis la démission en février de l'ancien patron des César, Alain Terzian et de l'ensemble de la direction, crises et polémiques s'enchaînent.

Quelques jours plus tard après la démission, la cérémonie des César avait provoqué une nouvelle tempête, avec la remise du César du meilleur réalisateur Roman Polanski, visé par des accusations de viols. L'image du départ fracassant de l'actrice Adèle Haenel, quittant la salle en lançant "Bravo la pédophilie!", avait marqué la soirée.

Ce César remis à Polanski symbolise, pour les féministes, le sexisme qui continue d'empoisonner le cinéma français et sa difficulté à se réformer, après la vague #MeToo de dénonciations de faits de harcèlement et de violences sexuelles née aux Etats-Unis et avec peu de répercussions en France.

Depuis, alors que certains remettaient en cause leur existence, les César ont entrepris une ample rénovation, sous l'égide du Centre national du cinéma, dont l'aboutissement est l'élection des nouveaux dirigeants mardi. Les procédures opaques ont été modifiées, et la parité imposée dans toutes les instances représentatives.

Las, les polémiques n'ont pas tardé à ressurgir, notamment courant septembre, lorsque la liste des 182 nouveaux administrateurs a été dévoilée. Aux côtés de dizaines de professionnels nouvellement désignés, la présence de 18 membres "historiques" ayant fait le choix de rester aux César a suscité le malaise.

Parmi elles, Roman Polanski, autorisé à siéger en tant que lauréat d'un Oscar (pour "Le Pianiste" en 2003). Face à la bronca, il a finalement annoncé vendredi qu'il ne participerait pas aux décisions de la nouvelle Acadamie des César et donc au vote de mardi.

