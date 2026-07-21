Ces transferts que vous avez manqués en Ligue 1

Après six semaines passées dans la machine à laver Coupe du monde, avec la tête dans le guidon et les matchs permanents, l'heure est venue de se tourner vers la Ligue 1. Le championnat reprend dans un mois tout pile et certains clubs ont déjà avancé dans leur mercato. Voici les transferts qu'il ne fallait pas louper.

Cuisance, un pari à la Thauvin ?

Jean-Louis Leca a ressorti son livre de vieilles recettes qui lui avait permis de réaliser l’un des plus gros coups du mercato de Ligue 1 la saison passée, avec Florian Thauvin. Alors, avec les mêmes ingrédients, Lens a enrôlé dans ses troupes Michaël Cuisance. Champion d’Europe avec le Bayern en 2020, puis flop total avec l’OM, à 26 balais, le milieu offensif a enchaîné les expériences peu concluantes, en passant de la Serie B italienne à la deuxième division allemande. Après deux saisons au Hertha Berlin, il va pouvoir goûter une nouvelle fois à la Ligue des champions. Et pourquoi pas se faire un nom dans l’Hexagone ?

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Par Evan Margerin pour SOFOOT.com