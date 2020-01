Ces sportifs de l'extrême dénoncent la pollution plastique

Ils sont souvent les premiers à rencontrer en pleine nature les déchets plastiques sur leurs terrains de jeu favoris. Des océans aux montagnes, les aventuriers de l'extrême constatent la dégradation et la pollution des écosystèmes fragiles dans lesquels ils évoluent. Au point que des scientifiques ont montré que des particules fines de plastiques pouvaient se retrouver dans les précipitations de neige au-dessus des Alpes et de l'Antarctique.C'est pour dénoncer et surtout sensibiliser à la cause que certains d'entre eux parmi lesquels la méga star du trail Kilian Jornet et le champion olympique de skicross, Jean-Frédéric Chapuis ont accepté de poser volontairement en photo dans un univers saturé de déchets plastiques, à savoir une déchetterie du groupe Sclavo Environnement à Fréjus (Var). LIRE AUSSI > Production de plastique et déchets... le rapport alarmant du WWFLe premier cliché est là pour dénoncer et le second pour signifier que la solution passe par le tri sélectif. L'idée sous-jacente était de signifier pour ces sportifs que les mers comme les montagnes ou les prairies pourraient bientôt devenir impraticables. Même le photographe Dom Daher plus habitué aux pentes enneigées a dû se plier aux conditions de ce shooting très particulier.« J'ai envie d'y croire »Kilian Jornet dont l'engagement écologique ne date pas d'aujourd'hui se retrouve donc à gravir une montagne de pneus usagés. Le Catalan reconnaît que ses multiples trajets en avion pour se rendre auparavant sur les compétitions étaient « une vraie hérésie ». L'athlète hors-norme, tout jeune papa, essaie désormais d'être en adéquation avec ses préceptes. Kilian Jornet sur une montagne de pneumatiques /Dom Daher Quant à son épouse suédoise, Emelie Forsberg, jeune maman qui vit presque en auto-suffisance en Norvège dans une ferme au bord des Fjords, elle escalade avec ses skis de randonnée des ballots de plastique. ...