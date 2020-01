Ces régimes très spéciaux #4 ? Les mines

Maheu, on le sait, est le nom d'un personnage de Germinal. Maheu, on le sait moins, est le nom de code donné à une opération un peu singulière, qui se déroule en 2009. La Caisse autonome nationale de la Sécurité sociale dans les mines (CANSSM), c'est-à-dire le régime social des mineurs, a besoin d'argent. Il n'y a plus, alors, qu'environ 5 000 mineurs en France, pour quelque 300 000 retraités. Le régime spécial coûte cher. La caisse des mineurs verse les pensions des retraités, elle organise surtout une offre de soins complète et gratuite à ses bénéficiaires (médecine, pharmacie, centres de soins, etc.). Il faut donc trouver de l'argent. La caisse des mineurs en a les moyens : elle possède un pactole, des dizaines de biens immobiliers dans Paris et un peu partout en France. Son siège est situé dans un splendide immeuble de six étages au croisement des avenues de Suffren et de Ségur, dans le 15e arrondissement, qu'elle a fait construire il y a un siècle.En cette époque où le charbon est roi, elle en achète d'autres rue de Buci, à Saint-Germain-des-Prés, mais aussi au 31 avenue des Champs-Élysées, au 21 avenue Montaigne ou encore au 33 avenue Georges-V : la caisse des mineurs avait acquis l'immeuble qui abritera plus tard un palace parisien, le Prince-de-Galles. Une boulimie immobilière qui servait à placer l'argent de la mine, et à garantir la protection sociale, donc les vieux jours, des « gueules noires ».Lire aussi Macron...