Ces personnalités du foot qui pourraient se présenter aux élections présidentielles

Après la sortie du bois de Teddy Riner, bon nombre de personnalités du football pourraient bien tenter de s'installer à l'Élysée, avec plus ou moins de réussite. Reconnus pour leur talent dans les magouilles ou pour fédérer, voici les candidats et candidates idéaux.

→ Kylian Mbappé, 27 ans, « Pas contents ? Élysée ! »

Le capitaine des Bleus coche presque toutes les cases pour filer en politique : des prises de position contre le racisme et contre le Rassemblement national, un franc-parler loin du baragouinage de Vianney et la conscience d’être un citoyen avant tout. Imaginez Ester Expósito comme Première Dame de France, et le tour est joué. Le truc, c’est qu’il va échouer au second tour à 2% de la Graal à cause d’ingérences chinoises. ou d’un coup de Trafalgar des Qataris.

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Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com