Ces outsiders qui ont brillé lors du Mondial 90

À côté des stars déjà célèbres, quelques héros sortis de l'ombre ou revenus à la lumière ont animé le mondial italien 1990. Petite galerie de ces joueurs grandioses ou sympas qui ont laissé une trace dans les mémoires...



Salvatore Schillaci

Roger Milla

Le notti magiche di Toto Schillaci ("Les nuits magiques de Toto Schillaci") sera le tube de cet été italien... Au moment du Mondial, le petit buteur sicilien de la Juve (25 ans, 1m75) n'a qu'une sélection au compteur et n'a été retenu par le sélectionneur Azeglio Vicini qu'en remplaçant des titulaires Vialli et Carnevale. n°19 au dos, il entre à la 75e du premier match de l'Italie contre Autriche et il marque de la tête trois minutes après, 1-0 final ! Remplaçant contre les USA (1-0), il sera ensuite toujours titulaire. Contre la Tchécoslovaquie (2-0), il marque de la tête et en 8e, contre l'Uruguay (2-0), il plante du gauche d'une lourde patate sous la barre. En quarts, face à l'Irlande (1-0), il marque en renard sur renvoi du gardien. En demies, il fait hurler le commentateur de la Rai ("Encora Toto !") quand il ouvre le score à la 17e contre l'Argentine qui ne passera qu'aux tirs au but. Il finit en beauté contre l'Angleterre pour le match de la troisième place (2-1) : il offre un but à Baggio et transforme le penalty qu'il a lui-même provoqué. Avec 6 buts "le remplaçant" finit meilleur buteur de la compète dont il est aussi sacré meilleur joueur. Avant une suite moins glorieuse : "Ma carrière, d'une certaine manière, a duré trois semaines. Mais je ne les échangerais pour rien au monde contre des titres." Vu sous cet angle, en effet...À 38 ans, le printemps 90 a apporté au bon vieux Roger un titre de champion de la Réunion avec le club de la Saint-Pierroise (DHR). Retraité international depuis janvier 1988, il est rappelé chez les Lions indomptables pour le mondial italien sur intervention du président Paul Biya ! Cantonné au banc de touche, il entre contre l'Argentine à la 81e, puis contre la Roumanie à la 58e. En catalyseur du jeu, il plante deux buts de vrai 9, coup de patte du gauche et missile du droit sous la barre (76e et 86e) ! Roger "Miller" (ainsi nommé par la réalisation TV) s'en va danser la makossa au poteau de corner en ignorant qu'il est devenu le