Ces montres qui vont faire parler d'elles (malgré le coronavirus)

Chanel J12 X-Ray

Il y a tout juste 20 ans, Chanel prenait de court l'univers ronronnant de l'horlogerie helvétique avec la J12. Dans sa robe de céramique noire, puis blanche en 2003, la « première icône du XXIe siècle » transforme ce matériau haute résistance en matière précieuse et fait entrer le noir et le blanc dans les codes de l'horlogerie. Elle s'affranchit aujourd'hui des marqueurs qui ont fait sa renommée. Dotée d'un nouveau mouvement conçu et assemblé par la manufacture Chanel - le Calibre 3.1 -, la J12 X-RAY mise sur la transparence avec un boîtier et un bracelet intégralement réalisés en glace saphir. Une première dans l'industrie.

Louis Vuitton Tambour Curve

Il y a dix-huit ans, le numéro un du luxe faisait ses premiers pas dans l'horlogerie avec la montre tambour. Une pièce initialement masculine au galbe inspiré du premier instrument de musique dont le rythme rappelle celui du temps qui passe. Repensée par trois fois, elle dévoile ces jours-ci son évolution la plus ambitieuse. Inspirée du ruban de Möbius, la boîte de la Tambour Curve a été étirée. L'œil est attiré par les initiales LV qui trônent au centre du cadran. À gauche, un tourbillon volant, à cage en forme de Fleur de Monogram, renforce la dimension spectaculaire du mouvement. Mais, pour les connaisseurs, la véritable prouesse résulte du petit poinçon de Genève qui

