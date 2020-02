Ces millions de dollars que la Libye perd du fait des blocus pétroliers

Au-delà des graves conséquences sur la vie des Libyens, la guerre qui sévit dans le pays a un coût exorbitant sur l'une de ses sources de recettes les plus importantes, celle ayant trait au pétrole. Selon la dernière estimation de la National Oil Corporation (NOC), « la valeur totale des pertes depuis le début des blocus a atteint 562 323 991 dollars le mardi 28 janvier 2020 ». Propriété d'un État libyen divisé, la NOC a précisé qu'une perte de 1,2 million de barils dans la production quotidienne de pétrole était enregistrée, soit 77 millions de dollars par jour. Un niveau suffisamment alarmant pour que la NOC lance de nouveau un appel pour que soient levés les blocus et que la production puisse reprendre. Celui-ci est principalement à l'attention des chefs tribaux de l'est de la Libye qui ont récemment fermé les ports pétroliers. Ils accusent le gouvernement d'union nationale (GNA) d'al-Sarraj, reconnu par l'ONU et basé dans la capitale Tripoli, d'utiliser les revenus du pétrole pour soutenir des groupes armés affrontant l'Armée nationale libyenne (ANL) du général Haftar, dont les troupes sont essentiellement basées à l'est du pays. Il faut dire que les troupes du GNA résistent étonnamment bien à l'offensive lancée depuis avril 2019 par l'ANL.Lire aussi La Libye, désormais fenêtre russo-turque sur le Sahel ?Lire aussi Libye : hausse des revenus pétroliers, une aubaine ?Inquiétude américaine du fait de la suspension des...