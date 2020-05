Ces matchs qui se seraient passés différemment avec cinq changements

Le football de mai 2020 est donc un football qui offre jusqu'à cinq remplacements aux entraîneurs. Une petite révolution, qui, si elle avait eu lieu plus tôt, aurait pu changer beaucoup de choses dans une dimension parallèle où les coachs auraient eu plus de changements autorisés. Y compris pour certaines rencontres les plus mythiques.

Sainté-Kiev

Malgré des crampes et le désir d'en finir, Dominique Rocheteau reste sur le terrain - les deux changements autorisés ayant déjà été utilisés par Robert Herbin - et plante le but du 3-0 en prolongation sur un service de Patrick Revelli. Un pion qui permet à Sainté, malgré une défaite 2-0 à l'aller, de poursuivre son parcours européen qui l'emmènera jusqu'à la finale de Glasgow.On a beau jouer un quart de finale de Coupe d'Europe, le corps de Dominique Rocheteau a atteint ses limites. On joue la demi-heure supplémentaire, et Herbin est face à un dilemme : peut-il se permettre de se priver de son ange vert ?, racontera même Herbin. Face aux couinements de son attaquant, il se résout finalement à lancer Jean-Marc Schaer à sa place. Quelques minutes après ce changement, Revelli zigzague dans la surface soviétique et adresse un centre en retrait parfait pour JMS, le Chaudron retient son souffle. Mais à court de rythme et étouffé par l'enjeu, Schaer envoie une saucisse au-dessus du cadre du grand Yevhen Rudakov. Plombés par ce loupé et privés de l'aura de Rocheteau, les Foréziens patinent et ne peuvent empêcher la séance de pénos. Tour à tour, Dominique Bathenay et Jacques Santini butent tous les deux sur les montants et le Dynamo s'en sort miraculeusement, avant d'aller se faire manger par le Bayern sur la dernière marche. Foutues crampes.