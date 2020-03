Ces matchs à revoir en période de quarantaine

Alors que suivre le foot est devenu au fil du temps "un métier, une vie parallèle" comme l'expliquait il y a quelques années l'écrivain anglais Nick Hornby, la période de confinement offre la possibilité de se souvenir et de ressortir certaines madeleines rangées dans nos esprits.

Le classique : Roumanie 3-2 Argentine - Quart de finale de la Coupe du monde 1994

Au matin du 3 juillet 1994, impossible de deviner que le monde s'apprête à vivre les 90 plus belles minutes de la Coupe du monde qui se joue aux États-Unis, notamment sous le cagnard irrespirable de la Californie. Comment l'anticiper d'ailleurs ? Car si la Roumanie a dominé son groupe grâce à ses contre-attaques télépathiques, elle a aussi été réduite en miettes par la Suisse lors du premier tour (1-4). Dans le même temps, l'Argentine s'est d'abord amusée avec la Grèce et a dominé le Nigeria, avant de glisser face à la Bulgarie de Stoichkov. Résultat, avant ce huitième de finale de Coupe du monde, il y a de la curiosité, mais aussi cette donnée : suspendu pour dopage après deux matchs de compétition, Diego Maradona va suivre la rencontre au milieu de la tribune de presse du Rose Bowl de Pasadena. À cela, il faut aussi ajouter l'absence de Claudio Caniggia, double buteur face aux Nigérians lors de la phase de poules. Et alors ? Le plateau reste délicieux et la Roumanie déboule à la foire avec un objectif affirmé : prouver qu'elle possède à cet instant la plus belle génération de son histoire et qu'elle n'est pas là pour jouer les poupées gonflables. La suite est l'histoire d'un grand match, d'un type né à la campagne, comme Benjamin Nivet, soit dans un univers sauvage, venu porter ses potes au cœur d'un tour de force philosophique. En 58 minutes, Gheorge Hagi décroche les projecteurs, et la Roumanie inscrit trois buts à l'Argentine, alors menée 3-1 et Lire la suite de l'article sur SoFoot.com