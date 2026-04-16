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Ces joueurs qui n’avaient pas gagné la Ligue des champions à 27 ans
information fournie par So Foot 16/04/2026 à 22:33

Ces joueurs qui n’avaient pas gagné la Ligue des champions à 27 ans

Ces joueurs qui n’avaient pas gagné la Ligue des champions à 27 ans

La malédiction continue. À 27 ans, Kylian Mbappé n’a toujours pas soulevé la coupe aux grandes oreilles et a essuyé ce mercredi soir un nouvel échec après l’élimination du Real Madrid face au Bayern Munich. Mais avant le Kyks, d’autres joueurs n’avaient toujours pas remporté le Graal au même âge. On a retenu douze principaux noms.

Gianluigi Buffon

Avec Ronaldo, c’est l’un des premiers noms auxquels on pense au moment d’évoquer les légendes malheureuses et malchanceuses en Ligue des champions. À 27 ans, en 2005, « Gigi » Buffon est déjà à la Juventus. Et il pue déjà la lose lorsque l’hymne de la C1 retentit, puisqu’il était déjà malheureux finaliste en 2003 face au Milan de Gattuso, Rui Costa et Shevchenko. Suivront deux autres face au Barça (2015) et au Real Madrid (2017). Le type a même été jusqu’à empêcher le PSG et Mbappé de la gagner en 2019 pour perpétuer la tradition. Le loser ultime.

Zlatan Ibrahimović

En suédois, on dit « olycksdrabbad » . En français, on se contente de malchanceux. Zlatan Ibrahimović en C1, c’est une histoire de « je t’aime, moi non plus ». À 27 ans, le « Z » joue à l’Inter sous les ordres d’un certain José Mourinho, pas encore dépassé par le foot moderne. Éliminé dès les huitièmes de finale par Manchester United, le géant suédois part chez le champion d’Europe en titre, le Barça. Résultat ? L’Inter gagne la plus prestigieuse des compétitions de clubs dans la foulée en éliminant… Barcelone. Zlatan quitte le club catalan… qui retourne sur le toit du Vieux Continent quelques mois après son départ. Un chat noir.…

Par Vincent Miffon pour SOFOOT.com

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