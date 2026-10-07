Ces joueurs et joueuses qu’on aimerait voir sortir de leur retraite sportive

Le retour à la vie footballistique de David Silva du côté de Hong Kong est un message d’espoir pour tous les amateurs du ballon rond qui ont vu leur joueur ou joueuse préféré·e achever leur carrière un peu trop tôt. Comme le vainqueur du Mondial 2010, florilège des joueurs qu’on aimerait revoir sur le chemin des terrains.

Steve Mandanda, pour retrouver goût à la vie

On l’a laissé les larmes aux yeux dans un stade Vélodrome à guichets fermés et le brassard de capitaine autour du bras pour le dernier match de sa carrière. Non pas avec la tunique de l’OM sur le dos mais bien avec le Stade rennais. Rien n’était encore officiel ce 17 mai 2025, le couperet est tombé quelques mois plus tard, le 10 septembre précisément. À la fin de son contrat avec Rennes et en prenant le temps pour l’annoncer, Steve Mandanda quittait le football professionnel à l’âge de 40 ans. Depuis, le portier tricolore s’est lancé dans l’écriture et a publié son premier ouvrage, Les Jours d’après, où il explique ne rien aimer de sa vie au moment d’écrire ces lignes. De quoi envisager un ultime retour dans les cages, et pourquoi pas pour une pige au Havre, dans son club formateur ? Les amateurs de belles histoires ne s’y opposeraient pas.

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Par Mohamed Benkhalfa et Léna Bernard pour SOFOOT.com