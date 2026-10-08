Ces joueurs de Ligue 1 qui reviennent changés de la trêve internationale

Pendant que Michael Olise brillait avec les Bleus, que Lionel Messi tirait sa révérence avec l’Argentine ou encore que l’Irlandais Troy Parrott marquait l’un des buts de l’année, plusieurs joueurs de Ligue 1 ont connu des semaines agitées et risquent de revenir dans leur club légèrement changés. Revue d’effectif.

Kenny Lala (Brest), Ludovic Blas (Rennes) avec la Martinique

Baptême du feu contrasté pour Kenny Lala et Ludovic Blas. Appelés pour la première fois avec la Martinique, le latéral du Stade brestois et le milieu offensif du Stade rennais – qui comptent respectivement 253 matchs et 329 matchs de Ligue 1 – ont apporté de l’expérience aux Matinino pour quatre matchs de la Ligue des nations de la CONCACAF, seule voie de qualification pour la Gold Cup. Bilan des hommes de Fabien Mercadal : deux défaites face au Salvador et au Suriname, une victoire contre le Honduras et un nul contre le Salvador. À noter que Blas a raté un penalty dès la 3 e minute contre les Catrachos, mais que la sélection a été sauvée par Jonathan Varane (QPR), le frère de Raphaël, et le Sochalien Jonathan Mexique (oui, oui).

Aiyegun Tosin (Lorient) avec le Bénin

Témoin privilégié du dernier match de Lionel Messi en sélection, au stade Monumental de Buenos Aires, Aiyegun Tosin peine encore à réaliser. Après s’être fait traduire le discours de la Pulga pour sa last dance avec l’ Albiceleste , l’avant-centre du FC Lorient a eu l’honneur d’affronter le champion du monde 2022 pendant plus de 75 minutes, avant de céder sa place à l’ancien Clermontois Jodel Dossou. S’il n’est pas parvenu à marquer un pion, et que son équipe a pris un 3-0 bien sec, le n°10 des Guépards mesure la chance qu’il a eue : « J’ai eu beaucoup de frissons parce que c’est un joueur qu’on a tous admiré quand on était enfant , confie l’attaquant du FC Lorient dans un entretien à Ouest-France . Jouer sur le même terrain que lui, c’est un honneur pour moi. Je vais garder ça éternellement en mémoire . » …

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com