Ces joueurs de deuxième division qui mériteraient une sélection avec l'équipe de France

Dans le foot, tout va très vite. La récente sélection de Saël Kumbedi, joueur de deuxième division allemande, en équipe de France, en est la dernière preuve. Que tous les joueurs de deuxième division ne perdent pas espoir : ils peuvent eux aussi prétendre à porter, un jour, le coq.

Maxime Bernauer : milieu, Saint-Étienne, 28 ans

La théorie prend de l’épaisseur : Zizou est un prouveur. Il sélectionne des types au pif, en espérant qu’ils se révèlent et ainsi être le premier à clamer, monde moderne oblige, qu’il avait vu le diamant avant tout le monde. C’est le pari. C’est comme croire en une divinité : on ne perd rien à croire en Cafu Saël Kumbedi. Pour de vrai-de-vrai, Zinédine Zidane n’a pas le temps de regarder les matchs de Wolfsburg. De toute façon, il a à peine eu le temps de mater Le Mans-Monaco dimanche, car cette affiche est tombée en même temps qu’Inter-Côme. Alors, s’il veut montrer au monde entier qu’il regarde la Ligue 2 sans trop se mouiller, il lui reste à sélectionner Maxime Bernauer. En défenseur central repositionné milieu de terrain, le n°6 des Verts faits des étincelles. Avec lui, Saint-Étienne remonte en fin de saison, les nostalgiques sont contents. Et Zidane pourra dire haut et fort : « Vous voyez, je vous l’avais dit ! »

Alphonse Areola : gardien, West Ham, 33 ans

Les petits nouveaux, ça suffit ! L’équipe de France, c’est un cercle fermé. C’est pour les joueurs confirmés. Le double A, aujourd’hui à West Ham, c’est 56 feuilles de match avec les Bleus, deux coupes du monde (2018 et 2022) pour cinq sélections, un passage dans l’horrible série L’Agence et un bon niveau de DJ. Avec tout ça, Grégoire Coudert, portier de Burnley, est logiquement derrière dans la hiérarchie.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com